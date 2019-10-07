Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Нардеп от «Слуги народа»: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м

07 октября 2019, 19:06

Нардеп от «Слуги народа»: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что в письме второго президента Леонида Кучмы на имя специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика нет ничего того, чего не было бы в минских соглашениях. Об этом Яременко заявил в видео, которое он опубликовал в Facebook.

«Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года», - сказал он.

Яременко также заявил, что отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе приведет к изоляции Украины.

«Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем… Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит», - заявил нардеп.

«Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией», - резюмировал Яременко.

ТЕМЫ

Люди
Богдан Яременко
Прочее
формула Штайнмайера
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
10:08
На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику
16:39
«ДНР» на 18 лет посадила в тюрьму украинского танкиста
16:14
В Станице Луганской открыли временный мост
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
все новости
20:55
В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке
20:04
Суд арестовал на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского
19:46
Власти обещают, что разведение обезопасит Золотое от обстрелов
19:06
Нардеп от «Слуги народа»: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м
18:39
СБУ: В Харькове чиновница проводила идентификацию переселенцев за деньги
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
17:52
Штайнмайер назвал суть своей формулы по Донбассу
17:32
Министр обороны рассказал о готовности жителей Золотого к разведению войск
17:12
Украина отказала в убежище российскому военному
16:54
Власти: Большая часть ветеранов «Азова» уехала из Золотого
15:28
Кремль отказался дать гарантии отвода войск «Л-ДНР» в районе Петровского и Золотого
14:55
В Москве хотят, чтобы нюансы «особого статуса» Украина закрепила в целом ряде законов, согласовав с «Л-ДНР»
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
14:00
Зеленский поручил Кабмину упростить пересечение линии соприкосновения и перемещение через нее товаров
13:26
Вице-премьер: Соглашение по Донбассу и мир с Россией – разные вещи
все новости
ВИДЕО
В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке
07 октября, 20:55
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
06 октября, 15:52
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
05 октября, 21:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция