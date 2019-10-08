В Луганске снова «минировали» здания

В понедельник в неподконтрольном украинским властям Луганске проверяли сообщения о минировании ряда зданий. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Сначала на линию «101» поступил анонимный звонок о заминировании зданий Луганской администрации, ЛНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Даля. Отмечается, что в 14:52, после обследования помещений и прилегающей территории, взрывоопасных предметов не выявлено.



Кроме того, от оперативного дежурного «МВД» поступило сообщение о заминировании зданий: ДК им. Ленина и ЛНАУ. В 16:10, что взрывоопасных предметов там не было обнаружено.

В воскресенье в «ЛНР» получили ложное сообщение о минировании бывшего Луганского аэропорта, задний комендатуры и краснодонской горрайадминистрации.