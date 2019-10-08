ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 37 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий отвода на территории бывшего Луганского международном аэропорта (неподконтролен украинским властям). Об этом говорится в свежем отчете мисси.

На территории аэропорта СММ также зафиксировала 33 единицы вооружения, размещенных за линиями отвода,

но вне мест хранения.



В воскресенье группировка «ЛНР» открыла на территории бывшего Луганского аэропорта парк «Патриот», в котором разместила тяжелое вооружение. В «ЛНР» позиционирует место как «военно-патриотический парк культуры и отдыха».



ОБСЕ также сообщила, что 8 единиц вооружения, размещенных с нарушением, были зафиксированы в подконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области.