Суд оставил Грымчака под стражей

Бывшего заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака оставили под стражей еще на один месяц. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, передает телеканал «НАШ».



Мера пресечения Грымчаку в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере 6 миллионов гривен.



Также о продлении ареста Юрия Гымчака сообщила его жена Юлия у себя в Facebook.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.



По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.



Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом.



16 августа Грымчак был арестован на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 6 миллионов гривен.