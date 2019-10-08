В Кремле не видели поздравлений с днем рождения Путину от Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от коллег из США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РБК.



По его словам, до конца 7 октября он не видел никаких посланий от лидеров этих государств. «Или их нет, или они могут поступить позже», — сказал он. Песков отметил, что по дипломатическим каналам послания могут поступать с задержкой.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 67-лет. В день рождения он отправился на отдых в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Там они собирали ягоды и грибы.