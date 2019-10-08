ДТЭК Ахметова планирует выпуск облигаций на более 300 миллионов долларов

Энергетическая компания Рината Ахметова DTEK собирается выпустить еврооблигации на более 300 миллионов долларов. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собеседников, осведомленных о планах ДТЭК.



В компании прямо не подтвердили и не опровергли эту информацию.



«Компания рассматривает возможность реализации различных эффективных инструментов инвестирования в проекты зеленой энергетики. Мы будем раскрывать детали по итогам финализации соглашений», - сообщает пресс-служба ДТЭК.



Ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко, в своем Telegram сообщал о планах ДТЭК ВИЭ по выпуску еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов.



По его мнению, таким образом Ахметов хочет перестраховаться от снижения «зеленого тарифа», привлечь средства на развитие новых электростанций и подкрепить иностранными инвесторами защиту по делу «Роттердам+».