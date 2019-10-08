В «Слуге народа» планируют объединить области в регионы

Партия «Слуга народа» намерена изменить административно-территориальное устройство страны, объединив области в регионы, а районы - в округа. Об этом рассказал заместитель главы фракции СН Александр Корниенко в интервью «Интерфакс-Украина».



По словам Корниенко, базовой административной единицей станут громады, которые планируется укрупнить. 10-15 громад составят округ, который возглавит префект.



На уровне областей планируется назначение областными советами глав исполнительных органов, которым будут переданы полномочия. При этом планируется принять закон о службе в органах местного самоуправления, который давал бы социальные гарантии местным чиновникам, но запрещал бы входить в исполкомы депутатам, чтобы меньше политизировать их работу.



Параллельно на уровне области также будет назначаться префект, который должен координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и следить за законностью решений местного самоуправления.



Для проведения этой реформы требуется менять Конституцию, в которой на данный момент не предусмотрены ни округа, ни регионы, ни префекты, а потом принимать соответствующие законы.



Корниенко рассказал, что к концу ноября планируется создать проект нового административно-территориального устройства и начать его обсуждение с обществом.