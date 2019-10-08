Брок: Украина должна получить контроль за границей на Донбассе

Возвращение контроля Украины за всем участком границы с РФ является ключевым пунктом Минских соглашений, заявил спецсоветник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это — решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор», — сказал Брок.



По его мнению, стоит пересмотреть условия реализации Минских соглашений.



«За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона — другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще», — сказал он.



При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.