Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 октября.

Политика



Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что потребность в миротворческой миссии на Донбассе возникнет в случае отхода от Минских соглашений как способа урегулирования конфликта.



Новый закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча лидеров «нормандской четверки», заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает РФ участником конфликта на Донбассе.



Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с 2014 года на Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной.



Общество



В СБУ заявили о выводе с подконтрольной «ЛНР» территории жителя Сорокино, который отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.



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