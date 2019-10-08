Суд арестовал добровольца, которого обвиняют в США в двойном убийстве

Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США, бывшего американского военнослужащего Крейга Ленга, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против боевиков на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».



В США Ленг подозревается в двойном убийстве. Американские правоохранители требуют экстрадиции Ленга, которому грозит смертная казнь.



Решение об аресте суда в Виннице не может быть обжаловано в кассационной инстанции.



Ленг участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину приехал в 2015-м и присоединился к «Правому сектору», в составе которого провел на фронте более одного года. После подписал контракт с ВСУ.



В сентябре 2019-го в городском суде Виннице прокурор ходатайствовал об аресте Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест.



По версии американского следствия, Ленг вместе с соратников разместили в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.



По данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.



Американец отвергает инкриминируемые ему обвинения.