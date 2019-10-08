СБУ вывела из ОРДЛО нового свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

«Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель г.Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил оккупированную территорию Луганской области», — сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вступил в ремонтную роту так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

«Однако осознал и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

В СБУ установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.