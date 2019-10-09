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В парламенте Нидерландов согласились изучить роль Украины в катастрофе MH17

09 октября 2019, 08:32

В парламенте Нидерландов согласились изучить роль Украины в катастрофе MH17

Депутаты парламента Нидерландов приняли решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы «Боинга» MH17 на Донбассе. Как сообщил в своем Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, решение было принято единогласно.

Нидерландские парламентарии считают, что Украина должна ответить на вопрос, почему не было закрыто воздушное пространство над зоной конфликта на востоке страны. По их мнению, эту тему необходимо прояснить в том числе и ради родственников погибших во время крушения авиалайнера.

Посол Украины Всеволод Ченцов, комментируя сам факт внесения подобного предложения в парламент Нидерландов, заявил, что его стране скрывать нечего, передает NOS. По словам украинского дипломата, в первую очередь необходимо выяснить, кто сбил «Боинг» и почему.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

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