Черновол прервала брифинг главы ГБР. Говорит, принесла сообщения о преступлениях Портнова и Богдана

Брифинг главы Государственного бюро расследований Романа Трубы был прерван экс-депутатом Татьяной Черновол. Трансляцию вели украинские информационные каналы.



Когда Труба хотел перейти к ответу на вопросы журналистов, к нему подошла Черновол. Ее пыталась остановить пресс-секретарь ГБР, но Черновол продолжила и начала говорить громче. Экс-нардеп обвинила начальника ГБР в отказе выполнять решение суда об открытии трех дел против бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Черновол передала Трубе сообщения, в которых обвиняет Портнова в совершении Портновым. Также она принесла сообщение о, по ее словам, совершении преступлений Портнова совместно с главой Офиса президента Андрея Богдана.



«Я боюсь, что у господина Трубы не хватит смелости выполнить закон. Это сложнее, чем преследовать человека», — подчеркнула она. Черновол пояснила, что имеет в виду арест экс-нардепа Сергея Пашинского, соратницей которого она является.



В свою очередь глава ГБР подтвердил, что Бюро знает о решении суда по иску Черновол. «Однако к этому решению были определенные вопросы относительно механизма его исполнения. И следователи Бюро никак не отказывали в регистрации уголовного производства. Мы обратились в суд, чтобы разъяснил механизм исполнения... Если суд скажет механизм, кто должен выполнить, то мы обязательно это выполним», — заявил Труба.