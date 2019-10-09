«Нацкорпус» обещает не «подменять военных», пока не произошло разведение войск

Фото: НАШ.Максі-ТВ / YouTube

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что ветераны АТО будут находиться в Золотом Луганской области, «не подменяя собой армию», до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не отойдут в рамах разведения сторон.



Об этом он заявил во время брифинга в Золотом после митинга «Нацкорпуса», в котором приняли участие ветераны и активисты. Также Билецкий выразил надежду, что разведение не произойдет, так как президент Владимир Зеленский «обратит внимание» на их протест.

Фото: НАШ.Максі-ТВ / YouTube

На уточняющий вопрос журналистки, как он и его соратники попадут в зону разведения войск, если с сегодняшнего дня туда ограничен доступ для неместных, Билецкий ответил: «Как могут не пропустить людей, которые четвертый день уже находятся там. Поверьте, если мне сейчас нужно будет оказаться там, я там буду через 15 минут».

Сегодня днем полиция остановила представителей «Нацкорпуса», которые ехали на митинг в Золотое против равзедения войск. Произошла потасовка, в результате которой два человека были задержаны, один полицейский пострадал. Также изъяли 6 единиц оружия. В итоге протестующих против разведения все же пропустили.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев. Сегодня Билецкий заявил, что туда направляется 150 человек.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.