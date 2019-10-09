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Вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам Кабмин обещает решить до конца следующей недели

09 октября 2019, 17:10

Вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам Кабмин обещает решить до конца следующей недели

Кабинет министров Украины планирует решить вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам. Для этого хотят изменить бюджет на 2019 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 9 октября, передает «Громадське».

«Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях и на субботу мы планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно принять решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплате», — сообщил Гончарук.

Он отметил, что решение о государственных шахтах должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

Ранее сообщалось, что задолженность по заработной плате шахтеров может вскоре превысить 1 млрд гривен.

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