Билецкий рассказал, кто финансирует протесты в Золотом

Глава «Национального корпуса» и бывший командир батальона «Азов» Андрей Билецкмй утверждает, что протестные акции против разведения сил в Золотом проводятся за счет средств, собранных волонтерами.



«Здесь десятки волонтеров, которые все это обеспечивают и с этим нет никаких проблем. Плюс, мы люди, привыкшие к самоорганизации и выживанию в условиях 2014 и 2015 годов», - сказал он во время брифинг, отвечая на вопрос об источнике финансирования акций.



Также Билецкий заявил, что они планируют обеспечить местных жителей топливом на зиму за счет нелегальных рубщиков леса.



«Мы уже нашли плохих людей - рубщиков леса. Поэтому мы найдем возможности, чтобы эти люди обеспечили Золотое топливом на зиму», - сказал глава «Нацкорпуса».

Сегодня днем полиция остановила представителей «Нацкорпуса», которые ехали на митинг в Золотое против равзедения войск. Произошла потасовка, в результате которой два человека были задержаны, один полицейский пострадал. Также изъяли 6 единиц оружия. В итоге протестующих против разведения все же пропустили, митинг состоялся.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев. Сегодня Билецкий заявил, что туда направляется 150 человек.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.