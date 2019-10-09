Глава Нацкорпуса: Протесты в Золотом – инициатива волонтеров

Глава Нацкорпуса и бывший командир батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что протесты в Золотом – инициатива волонтеров. Об этом он сказал во время брифинга.



«Здесь десятки волонтеров, которые все это обеспечивают и с этим нет никаких проблем». Плюс, мы люди, привыкшие к самоорганизации и выживания в условиях 2014 и 2015 годов», - сказал он.



Также Билецкий утверждает, что они готовы обеспечить Золотое топливом на зиму.



«Мы уже нашли плохих людей - «рубщиков леса». Поэтому мы найдем возможности, чтобы эти люди обеспечили Золотое топливом на зиму», - сказал глава Нацкорпуса.