Зеленский: Дата обмена станет известна после встречи «нормандской четверки»

Дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии «Радио Свобода» на выставке «Оружие и безопасность».



Он отметил, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.



По его словам, «нормандская четверка» будет решать «главный вопрос об обмене людей».



Речь идет об обмене находящихся на территории России и - на территории, подконтрольной группировке «ДНР».



4 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами. Однако близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков опроверг это заявление.