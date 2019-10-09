Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

09 октября 2019, 22:00

Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 октября.

Политика

Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что при разведении сил на Донбассе в «серую зону» могут войти как населенные пункты, которые контролируют боевики, так и те города и поселки, которые находятся под контролем украинской армии.

Полиция остановила представителей «Нацкорпуса», которые ехали на митинг в Золотое против равзедения войск. Произошла потасовка, в результате которой два человека были задержаны, один полицейский пострадал. Также изъяли шесть единиц оружия. В итоге протестующих против разведения все же пропустили.

Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в 6 октября. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».

Общество

«МГБ» при группировке «ЛНР» утверждает, что за пять лет пресекло разведывательную деятельность 470 «агентов иностранных спецслужб».

Боевые действия

Миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения двух квартир из-за обстрелов в неподконтрольном украинским властям Докучаевске Донецкой области.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
все новости
22:55
Горсовет Северодонецка не будет обращаться к Зеленскому с требованием «Нет - капитуляции»
22:11
Меркель - Зеленский: Выполнены все условия для проведения встречи в «нормандском формате»
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:31
В России 72-летнего пенсионера приговорили к 12 годам за шпионаж на украинскую разведку
20:43
Зеленский и Богдан отрицают встречу с бизнесменом, которого подозревают в отмывании денег Януковича
19:58
Зеленский: Дата обмена станет известна после встречи «нормандской четверки»
19:22
Билецкий рассказал, кто финансирует протесты в Золотом
17:40
Зеленский заявил, что «формулы Штайнмайера» для Крыма нет
17:38
В Кремле оценили возможность «нормандской» встречи в случае срыва разведения войск
17:10
Вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам Кабмин обещает решить до конца следующей недели
16:33
«Нацкорпус» обещает не «подменять военных», пока не произошло разведение войск
16:08
У ветеранов АТО, которые ехали в Золотое, изъяли 6 единиц оружия. Два человека задержаны
14:55
Билецкий: В Золотое едут 150 добровольцев, которые против отвода войск
14:38
Зеленский проведет пресс-марафон в четверг. Будет отвечать на вопросы весь день
14:11
Минобороны: Сегодня боевики трижды обстреляли позиции ВСУ у Золотого
все новости
ВИДЕО
На Луганщине силовики не пропускали ветеранов АТО к месту разведения войск. Был выстрел в воздух
09 октября, 13:21
Золотое. Репортаж из поселка, где должен был состояться отвод войск ►
08 октября, 22:12
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
08 октября, 11:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция