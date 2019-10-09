Горсовет Северодонецка не будет обращаться к Зеленскому с требованием «Нет - капитуляции»

Северодонецкий городской совет не будет обращаться к Зеленского с требованием «Нет - капитуляции». Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.



Он отметил, что во время заседания Северодонецкого городского совета, один из депутатов предложил принять обращение к президенту Украины Владимира Зеленского, с требованием «Нет - капитуляции».



«Вопрос не рассматривался. Депутаты не поддержали сопротивление разведению сил в Золотом. Подчеркиваю, мы хотим мира », - отметил Комарницкий.