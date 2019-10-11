Пресс-марафон Зеленского продолжался 14 часов

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Встреча президента Владимира Зеленского в четверг в Киеве продолжалась 14 часов. Пресс-марафон начался в 10:00 и завершился в полночь.



В последний час глава государства отмечал, что уже устал и ему трудно говорить.



Это было первое масштабное общение президента Зеленского со СМИ.



Позже «Слово и Дело» опубликовало аналитику первой пресс-встречи. В течение 14 часов 8 минут, которое продолжалось общение, журналисты задали 342 вопроса.



Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд как самая долгая пресс-конференция лидера государства. До этого рекордсменом был президент Беларуси Александр Лукашенко, который в феврале 2017 года общался с журналистами в течение 7 часов 21 минуты. А в 2012 году президент Венесуэлы Уго Чавес без перерыва почти 11 часов представлял депутатам доклад.



Часть 1:





Часть 2:



