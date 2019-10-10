Зеленский все еще общается с журналистами в прямом эфире ►

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Сегодня, 10 октября, президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. В офисе главы государства пообещали, что он будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

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