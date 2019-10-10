«Он наш, донецкий! Кажется, у него наш паспорт». Зеленский рассказал об общении с российским комиком Реввой

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, с кем из российских артисов он поддерживает отношения.



Он упомянул певца Андрея Макаревича, продюссера Мариуса Вайсберга. Правда, Зеленский отметил, что редко с ними видится. «Даже не знаю, с кем [из российских артистов] я сейчас общаюсь», — добавил президент.



Также Зеленский рассказал, что ему звонили резиденты росийского Comedy Club, когда приезжли в Украину. «[Семен] Слепаков звонил», — отметил глава государства.



На вопрос, звонил ли ему российский юморист Александр Ревва, Зеленский ответил: «Рева звонил. Рева же наш, донецкий! Мне кажется, если это можно говорить, у него даже наш паспорт».

На День Конституции глава Офиса президента Андрей Богдан сходил на концерт Александра Реввы в киевском ночном клубе и назвал его «патриотичным парнем».