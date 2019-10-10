Зеленский исключил возможность публикации разговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский выступил против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.



«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено. Есть желание получить от этого такой результат, и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР", "ЛНР" и на территории России и Крыма? Будет ли у меня такая возможность возвратить? Никогда», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.



Президент отметил, что если звонки приносят результат, то пусть они останутся в том формате, в котором есть.



Зеленский также заявил, что является верховным главнокомандующим, а не телеведущим и не занимается пиаром, потому «не готов опубликовывать свои разговоры» и не публиковал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.



Журналистке телеканала «Прямой», которая задала вопрос, он, в частности, отметил: «Если любые люди через любые СМИ будут просить меня что-то опубликовать, я начну опубликовывать разговоры этих людей с любыми другими лидерами». Зеленский добавил, что не будет этого делать, так как считает это неправильным.



«Я считаю, что это в целом неправильно, даже если в этих разговорах была та или иная риторика, даже если она была про каких-то людей, какие-то фамилии, про какие-то страны. Это невозможно и неправильно, так как все это повлияет на проблемы с западными партнерами и это будут проблемы внутри общества», — подчеркнул глава государства.