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Заместителя мэра Днепра подозревают в бизнес-операциях с донецким коммерсантом

10 октября 2019, 16:19

Заместителя мэра Днепра подозревают в бизнес-операциях с донецким коммерсантом

Одного из заместителей городского головы Днепра подозревают в проводении финансово-хозяйственные операции с коммерсантом из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры. Выяснено, что работы на стратегически важных для города объектах выполнялись под руководством коммерсанта, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украине территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписаны акты выполненных работ, свидетельствующих о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом.

Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факт получения с Госказначейства почти 17 млн гривен, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинскому власти территории.

«Полученные данные свидетельствуют, что работы по паспортизации улиц исполнителем фактически осуществлялись. За основу были использованы уже имеющиеся материалы, полученные в подконтрольных городскому совету коммунальных предприятиях. Бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведено в теневой сектор экономики и присвоено фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности», - отметила в спецслужбе.

В рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум его подчиненным объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают документировать противоправную деятельность других должностных лиц, причастных к сделке.

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