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Зеленский ожидает проведения саммита «нормандской четверки» в ноябре

10 октября 2019, 21:24

Зеленский ожидает проведения саммита «нормандской четверки» в ноябре

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран «Нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе, а также ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения саммита — ИФ) будет в этом году, думаю, что в ноябре», — сказал Зеленский в ходе продолжающегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.

 

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