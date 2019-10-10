Зеленский ожидает проведения саммита «нормандской четверки» в ноябре

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран «Нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе, а также ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения саммита — ИФ) будет в этом году, думаю, что в ноябре», — сказал Зеленский в ходе продолжающегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.