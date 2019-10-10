«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле

В результате обстрела подконтрольной боевикам части посёлка Зайцево ранение получил мирный житель. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько.



По его словам, пострадавший — Михаил Маслак 1955 года рождения, приживающий по улице Красных партизан 8.

«Получивший сегодня ранение прооперирован, дз Мино взрывная травма,проникающее осколочное ранение грудной клетки справа с повреждением лёгкого, переведен в реанимацию, состояние тяжелое», — написал он в Telegram.