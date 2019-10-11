Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с РФ, но «надо прекратить войну»

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Украины. При этом, по его мнению, для возобновления полетов необходимо для начала прекратить военные действия на Донбассе.



Зеленский назвал странным, что между Украиной и РФ «поезда ходят, а самолеты не летают». «Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим»,— сказал президент журналистам.



Чтобы возобновить авиасообщение, как считает украинский лидер, «надо встречаться, прекратить войну». «К сожалению, этого пока не произошло»,— констатировал Зеленский.



Президент также сказал, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе, но Россия должна демонстрировать готовность завершить войну и изменить свою риторику.

Пресс-марафон Владимира Зеленского длился 14 часов. За это время журналисты ему задали 342 вопроса.



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