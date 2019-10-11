Мужчину, угрожавшего убить Зеленского, наказали за мелкое хулиганство

Полиция составила административный протокол на жителя Кривого Рога, который в ночь на 9 октября был задержан после угроз убить президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Українські Новини».
Мужчину задержали по улице Соборности в Металлургическом районе города. В полиции отметили, что задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
О подозрительном гражданине в полицию сообщили местные жители.
Мужчина утверждал, что ему «заказали Зеленского».
«Составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщили в полиции.