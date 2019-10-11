Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за работой СБУ

Полковник Роман Семенченко назначен уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского № 744/2019.



Семенченко родился в Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование.



В структурах СБУ работает с 1993 года, а в сентябре 2013 года указом на тот момент президента Виктора Януковича возглавил Управление СБУ в Житомирской области. Был уволен с этой должности в марте 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова.