Лукашенко предложил Зеленскому встретиться с Путиным на саммите СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что было бы неплохо, если бы украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на саммите СНГ в Ашхабаде и встретился там с российским коллегой Владимиром Путиным.



«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас [на саммите]. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», — заявил Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.



Лукашенко считает, что Украине не стоило прекращать работу в рамках СНГ. Он отметил, что уговаривал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко не выходить из СНГ.



Позже предложение Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». На вопрос журналмстов, готова ли российская сторона к такой встрече, Песков ответил, что «Путин регулярно принимает участие в саммитах СНГ».



Также президент Беларуси призвал участников саммита СНГ поддержать дейтвующу украинскую власть. «Говоря о новой власти на Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.