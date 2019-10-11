Зеленский рассказал об «аллергии» на слово «капитуляция»

Президент Владимир Зеленский заявил, что его усилия направлены на прекращение войны на востоке Украины без сдачи национальных интересов.



«Поверьте, я уже имею аллергию на слово "капитуляция". Хочу всех уверить: никакой сдачи национальных интересов не будет», — отметил Зеленский во время выступления перед украинскими военными в Одессе.



Президент подчеркнул, что Донбасс — это Украина. «И там должен быть мир. Должно произойти полное прекращения огня, возвращение всех наших пленных, вывод всех иностранных военных формирований, установление границы над государственной границей. А местные выборы там должны пройти исключительно со украинском законодательству — под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей», — добавил президент.



По словам Зеленского, после этого следующим вызовом будет возвращение аннексированного Крыма.

В воскресенье, 6 октября, в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции». Протесты начались после согласования украинской стороной на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что теперь до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».



Обращаясь к протестующим, Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия Франция).



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.