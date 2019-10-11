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Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день

11 октября 2019, 22:44

Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 октября.

Политика

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках развода сил в районах Золотого и Петровского на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участках разведения в районах Золотого и Петровского.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что в случае, если на Донбассе пройдет разведение войск, подразделения пограничников останутся на первой линии.

Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявил, что на создание условий для проведения местных выборов на временно неподконтрольной части Донбасса могут уйти десятки лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения Минских соглашений пока не обсуждается.

Общество

Международная организация по миграции направила гуманитарный груз весом 51 тонну в неподконтрольные властям районы Донбасса.

Согласно данным опроса, проведенного Центром Разумкова, более половины украинцев (56%) не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

Работа пункта пропуска «Станица Луганская» была остановлена из-за сообщения о минировании АЗС неподалеку. Персонал КПВВ и пересекающих линию соприкосновения эвакуировали. Информация о минировании в итоге не подтвердилось.

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