Гимнаст Верняев взял «бронзу» для Украины на чемпионате мира по многоборью

Украинский спортсмен, уроженец Донецка Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике — это первая медаль Украины в истории во времена независимости.

Cправжній боєць!!!



Український гімнаст Олег Верняєв у наднапруженій боротьбі вириває бронзу в багатоборстві і завершує складний сезон, який починався з травми і операції, на п'єдесталі чемпіонату світу у Штутгарті.



Просто молодчина, пишаємося!!! #Stuttgart2019 pic.twitter.com/ZuK91mzyOt — НОК України (@OlympicUA) October 11, 2019

Верняев показал лучший результат в упражнении на параллельных брусьях и третий — в опорном прыжке. В целом он получил 86,973 балла и получил бронзовую медаль.

@Verniaiev_GyM



Final AA Individual



Barras Paralelas

Nota 15.475

D6.7/E8.775#Stuttgart2019 pic.twitter.com/e7xr1LedtV — Estela de la Torre OLY (@esteladelatorre) October 11, 2019

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в немецком Штутгарте с 4 до 13 октября.

Для Олега Верняева это не первое достижение на мировой арене.



На Кубке мира серии World Challenge Cup в 2018 году выиграл золотую и серебряную медали.



На Олимпийских играх в 2016 году Верняев получил серебряную медаль.



В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Верняев занял 4-е место в командном многоборье, и 11-е - в личном.



В 2013 году завоевал серебряную и две бронзовых медали Универсиады, а также бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2014 году стал обладателем золотой медали чемпионата мира, а также золотой и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.