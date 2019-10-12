Экс-министра юстиции Елену Лукаш вызывают на допрос в ГПУ

Экс-министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Об этом Лукаш написала на своей странице в Facebook, приложив скан соответствующего документа.



Также Лукаш сопроводила свое сообщение едким комментарием в адрес генпрокурора, в следующей публикации напомнив, что ее пытается посадить уже шестой генпрокурор.



В повестке Лукаш говорится, что ее вызывают «для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой».



Экс-министр должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14.00.



В мае 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего министра юстиции Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен путем их необоснованного перечисления компании «Европейская правовая группа».



28 мая 2015-го Лукаш сообщили о подозрении. После этого адвокат Лукаш Юрий Иващенко заявил, что его подзащитная не получала сообщение Генпрокуратуры о подозрении, и заявил, что дело против нее должно быть закрыто из беспочвенности обвинений.



В марте прошлого года Европейский союз исключил Лукаш из санкционного списка, заявив об отсутствии веских оснований дальше держать ее под санкциями.