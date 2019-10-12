В Авдеевке два сотрудника завода отравились токсичными веществами

На Авдеевском коксохимическом заводе в пятницу, 11 октября, отравились токсичными веществами два работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание», - говорится в сообщении.



Отмечается, что начальник смены увидел свою коллегу на полу и, пытаясь вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, и сам отравился аммиаком и бензолом.



Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Авдеевской центральной больницы.



Данный инцидент трактуется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, проводятся первоочередные следственные действия и досудебное следствие.