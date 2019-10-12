Пристайко опроверг согласование итогового документа «нормандского саммита»

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».



Такое заявление глава МИД Украины сделал, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе «нормандского саммита» нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.



«Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет», - сказал Пристайко.



Он отметил, что подобных сообщений со стороны России очень много и они происходят постоянно, чтобы создать еще большее напряжение в Украине.



«Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики Президента Зеленского», - убежден глава МИД.