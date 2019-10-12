NBC: Бизнесмены Парнас и Фруман, арестованные в США, работали в интересах Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является тем неназванным украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, призвал двух соратников адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом со ссылкой на информированного американского чиновника сообщает NBC News.



Согласно обвинительному акту, усилия Парнаса и Фрумана по смещению Йованович с должности «были предприняты, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских правительственных чиновников».



При этом ни в обвинительном заключении, ни на пресс-конференции федеральные прокуроры не уточнили, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призвали Парнаса и Фрумана разработать схему по отстранению Йованович.



Помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана арестовали вечером 9 октября. Сообщалось, что они якобы помогали Джулиани решать «украинский вопрос». Позже их взяли под стражу с возможностью внесения залога. 11 октября бизнесменов отпустили под миллионный залог.



Парнаса и Фрумана обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы ее уволили.