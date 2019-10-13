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На КПВВ Донетчины задержаны три авто с поддельными документами

13 октября 2019, 10:56

На КПВВ Донетчины задержаны три авто с поддельными документами

Пограничники в Донецкой области не пропустили через КПВВ «Новотроицкое» три автомобиля. По данным украинской погранслужбы, автомобили пытались провезти через линию соприкосновения по поддельным документам.

Как сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, в КПВВ «Новотроицкое» для следования на контролируемую территорию прибыли авто Mersedes, Peugeot и Daewoo. В доверенностях на авто, выданных одним из киевских частных нотариусов, пограничники обнаружили признаки подделки.

Также, по данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении поддельных поручений не присутствовали.

Люди, которые перегоняли автомобили, были задержаны. Их передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжаются проверки, начато уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса по факту подделки документов.

ТЕМЫ

Прочее
подделка документов Ситуация на КПВВ

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