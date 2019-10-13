Позиции украинских военных на выходных попали под обстрелы из оружия, запрещенного «Минском»

В субботу, 12 октября, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв район Новолуганского из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Согласно сообщению украинских военных, стрельба велась из минометов калибра 82 мм (2 мины).

В воскресенье, 13 октября, боевики выпустили три таких же мины вблизи Новолуганского.

«Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия» - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

В районе Водяного 12 октября военные зафиксировали обстрелы из 120 мм минометов.