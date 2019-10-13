Сорванное разведение и пресс-марафон Зеленского. Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 7 – 13 октября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Урегулирование конфликта на Донбассе



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7 октября не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины.



Украинская и российская стороны разошлись во мнениях касательно условий для начала разведения сил на Донбассе. Представители украинской власти неоднократно заявляли, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. В Москве же настаивают, что относительно разведения в Золотом и Петровском такого условия нет.



На участке вблизи Золотого правоохранители продолжат нести службу в Золотом-4 и поселке Екатериновка. Количество сотрудников патрульной полиции увеличится.



Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что при разведении сил на Донбассе в «серую зону» могут войти как населенные пункты, которые контролируют боевики, так и те города и поселки, которые находятся под контролем украинской армии.



В Кремле отказались дать гарантии отвода войск боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» в районе Петровского и Золотого, объяснив это тем, что Россия не является «стороной конфликта», а только может оказывать на них «определенное влияние».



Президент России Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках развода сил в районах Золотого и Петровского на Донбассе.



Новый закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча лидеров «нормандской четверки», заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.



На создание условий для проведения местных выборов на временно неподконтрольной части Донбасса могут уйти десятки лет, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.



Президент Владимир Зеленский рассказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».



Обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов от украинских и зарубежных СМИ касательно будущего Донбасса, прекращения военных действий, «формулы Штайнмайера», налаживания гуманитарной сферы, проведения выборов в Донецке и Луганске.



Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на территории Донбасса, неподконтрольного украинской власти.



Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с России без имплементации Минских соглашений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с 2014 года на Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной.



Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске в конце августа 2014 года. Главная военная прокуратура намерена изъять из Офиса президента Украины документы относительно обстоятельств трагедии в Иловайске в августе 2014 года.



Украинская сторона передала Италии имена минимум 25 итальянцев, воевавших на стороне боевиков на Донбассе.



Права человека



Жители временно неподконтрольных районов Донецкой области, которые проводят опрос, так называемую перепись населения на той территории, сообщили, что им нельзя общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в «шпионаже».



Общество



8 октября полиция остановила представителей «Нацкорпуса», которые ехали на митинг в Золотое против разведения войск. Произошла потасовка, в результате которой два человека были задержаны, один полицейский пострадал. Также изъяли шесть единиц оружия. В итоге протестующих против разведения все же пропустили.



Более половины украинцев (56%) не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 4 по 9 октября. Кроме того, 47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 36%). Вместе с тем 44% респондентов не поддерживают идею прекращения финансирования территорий ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат и так далее), тогда как поддерживают такое ограничение 33%.



В российском городе Элиста 13 октября прошел митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова — бывшего деятеля группировки «ДНР».



Боевые действия



Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 11 октября запустили две белые сигнальные ракеты, обозначавшую готовность возобновить разведение вооружений на Донбассе, однако международные наблюдатели фиксируют обострение конфликта за текущую неделю.



Среди украинских военных за прошедшую неделю есть погибшие и раненые. В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался прапорщик Вячеслав Кубрак, раненный на Донбассе 8 октября. В четверг, 10 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий.



Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в подконтрольном «ДНР» поселке Старомихайловка повреждения стоматологической клиники, детского сада и четырех домов в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели впервые с 1 сентября смогли получить доступ к своей камере наблюдения в неподконтрольном украинским властям Петровском (Донецкая область), в районе которого запланировано разведение сторон. Наблюдатели также видели грузовой поезд с российскими опознавательными знаками в неподконтрольной правительству городе Ясиноватая.



8 октября СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на

участках разведения в районах Золотого и Петровского.



В Донецкой области в течение 2014-2019 годов зарегистрировано более 200 без вести пропавших украинских военнослужащих.



Экономика



Горняки ГП «Шахта "Новодружеская"» 8 октября прекратили добычу угля с требованием выплаты задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт в Луганской области задолжали 120 миллионов гривен.



Кабинет Министров Украины 12 октября выделил 1 миллиард гривен на выплату зарплат горнякам всех государственных шахт Украины.



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