Министр обороны ФРГ: Берлин не должен молчать об аннексии Крыма в разговоре с Москвой

Мировое сообщество не должно забывать о незаконности аннексии Крыма Россией, заявила министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом передает Tagesspiegel.



«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но в Крыму было нарушено международное право. И Германия не должна просто молчать. Нарушение является нарушением, нужно называть вещи своими именами!», — сказала она во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии.



Весной 2014 года РФ аннексировала Крым, чему предшествовало появление на полуострове людей в военной форме без опознавательных знаков и проведения «референдума» с вопросом о присоединении к РФ.