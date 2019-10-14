Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предоставит информацию о случаях подкупа участников акций «Нет капитуляции», о чем он сообщил в Facebook.



Ранее Арахамия мнение, что около 5% участников акций «Нет капитуляции» приходят туда за деньги. Он также заявлял, что ему известны случаи, когда его знакомым — бывшим участникам АТО — предлагали по одной тысяче гривен за участие в этих акциях.



Впоследствии нардеп извинился за слова о проплаченных участниках акций.



«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал — за это я и извиняюсь», — отметил Арахамия.



«Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины», — заявил он.