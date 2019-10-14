Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца

14 октября 2019, 12:25

В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца

В Киеве состоялся марш в поддержку бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого в июле суд в Италии приговорил к 24 годам заключения. Об этом сообщает hromadske.


Изначально около 100 человек собрались возле Министерства иностранных дел Украины. После этого участники акции пошли к посольству Италии. Собравшиеся требуют освободить нацгвардейца, используется лозунг «Free Markiv».

Среди участников акции присутствуют родственники и друзья Маркива. Также среди митингующих — освобожденный из тюрьмы РФ политзаключенный Олег Сенцов.

Жена нацгвардейца Диана Маркива выразила мнение, что Украине следует официально признать ее мужа политическим заключенным.

12 июля Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы. У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под арестом с июня 2017 года.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.

Сам Маркив обвинения в убийстве отрицает. По его словам, тогда он был простым бойцом и не мог отдать приказ об обстреле.

ТЕМЫ

Люди
Виталий Маркив

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
все новости
13:10
Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
12:13
Зеленский сегодня встретится с военными в Донецкой области
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
11:30
Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»
10:31
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
10:26
Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ
09:47
Министр обороны ФРГ: Берлин не должен молчать об аннексии Крыма в разговоре с Москвой
09:09
Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»
08:32
Премьер Гончарук поздравил ветеранов на концерте правых рок-групп
23:20
Сорванное разведение и пресс-марафон Зеленского. Главные новости Донбасса за неделю
21:20
Зеленский накануне протестов на Майдане призвал украинцев быть мудрыми
20:18
МИД Украины протестует из-за встречи крымских «депутатов» Госдумы РФ с Эрдоганом
19:10
В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»
16:35
Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»
все новости
ВИДЕО
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция