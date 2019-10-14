В Кремле отказались обсуждать Крым в «нормандском формате»

Кремль исключает обсуждение вопроса аннексии Крыма в рамках «нормандского формата» (Германия, Франция, Украина, РФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Причины этого (крымского вопроса) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны», — сказал Песков.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить тему Крыма в «нормандском формате».



Весной 2014 года РФ аннексировала Крым, чему предшествовало появление на полуострове людей в военной форме без опознавательных знаков и проведения «референдума» с вопросом о присоединении к РФ. В связи с этим Украина, ЕС и США ввели против Москвы санкции.