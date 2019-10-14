Пристайко: РФ получила предложение о дате встречи «нормандской четверки»

Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, встреча лидеров «нормандского формата» ожидается в середине ноября.



«В настоящее время даты сейчас обсуждаются "Нормандской четверкой" (Украина, Россия, Германия и Франция). Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами», — сказал Пристайко журналистам после встречи с главами МИД стран-членов ЕС в Люксембурге 14 октября.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.