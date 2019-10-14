Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом

Исполняющим обязанности «министра связи» группировки «ДНР» стал Игорь Халепа, сменивший на этой должности Виктора Яценко. Последнего накануне уволил глава группировки Денис Пушилин.



С 2017 года Халепа выполнял роль «директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций минсвязи ДНР».



В 2015 году Халепов был директором «Углетелекома» — магистрального оператора, который ранее обеспечивал интернетом шахты, а теперь — подконтрольные боевикам районы Донецкой области. На эту должность его назначал Яценко.



Как писала «Лига нет», Углетелеком связан с ООО «Компания Связи» (Ростов-на-Дону, РФ). Ростовская компания была зарегистрирована в январе 2014 года и имеет в штате четырех сотрудников.