Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

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Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче квалификации чемпионата Европы. Встреча, проходившая в Киеве, завершилась со счетом 2:1.





Счет в матче уже на 6-й минуте забил Роман Яремчук. На 27-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество. На 71-й минуте мяч в штрафной площади попал в руку Тарасу Степаненко. В итоге украинец был удален за вторую желтую карточку, а рефери назначил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.



За один матч до окончания отборочного турнира Украина гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Сборная Украины одержала шесть побед и одну ничью в отборочных матчах к Евро-2020.



Украине осталось сыграть матч с Сербией в рамках квалификации.