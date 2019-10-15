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ООН признала нарушение Россией Женевской конвенции относительно Крыма

15 октября 2019, 09:20

ООН признала нарушение Россией Женевской конвенции относительно Крыма

В ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения ею людей из материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша, передает «Громадське».

В докладе приводятся данные судебного реестра РФ, согласно которому в 2017-2018 годах суды в Крыму приняли решение о перемещении не менее 947 человек, которые считаются иностранцами по законодательству России, в том числе перемещение 518 граждан Украины.

Кроме того, по меньшей мере 109 жителей Крыма были «принудительно выселены» правоохранительными органами Российской Федерации.

«В большинстве случаев жертвами вероятно были граждане Украины, которые рассматривались Российской Федерацией как не имеющие права на проживание в Крыму», — говорится в докладе.

Вице-глава Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы Олег Николенко прокомментировал доклад на странице в Facebook и отметил, что для Украины важно то, что об этом заговорил генсек в ООН.

«С одной стороны, российские власти принимает меры для принуждения несогласных с оккупацией оставить полуостров, а с другой — за 2014-2018 годы пересилила на украинский полуостров 140 тыс. своих граждан, в том числе военнослужащих и членов их семей. В количественном показателе это составляет более 5% прироста населения. Это, в частности, делается для того, чтобы закрепить попытку аннексии, создать дополнительные препятствия для дальнейшей деоккупации», - написал он.

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