Сегодня в Минске хотят согласовать новую дату разведения войск в Золотом и Петровском

На сегодняшней встрече Трехсторонней контактной группы ожидается согласование новой даты и интервала разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского. Об этом сообщил телеканал «112 Украина» во время включения из Минска.



Накануне украинская сторона напомнила, что разведение на данных участках возможен только при соблюдении предварительного семидневного режима прекращения огня. Такой порядок был закреплен еще в Рамочном соглашении, подписанном в сентябре 2016 года.

1 октября стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но «режим тишины» не соблюдался. Россия и группировки «ДНР»/«ЛНР» утверждают, что для разведения на этих участках не нужно соблюдать недельный режим прекращения огня.



Разведение сил у Золотого и Петровского является условием для проведения саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).